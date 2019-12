Al Bano, ai funerali di mamma Jolanda Barbara D’Urso rimprovera la sua inviata: è bifera

Scoppia la polemica sui social durante la diretta di Pomeriggio 5 dei funerali di Jolanda Ottimo, la mamma di Al Bano. Dopo la cerimonia funebre, un'inviata di Barbara D'Urso ha provato a intervistare il fratello del cantante, senza riuscirci. I telespettatori non hanno apprezzato quell’invasione durante un momento così intimo e la stessa conduttrice è intervenuta per invitare la giornalista a non cercare di intervistare Al Bano, che nel frattempo era salito in auto. Intanto sui social, molti utenti avevano già sollevato un polverone.

Al Bano Carrisi, i funerali della mamma in diretta tv: l'inviata "bacchettata" da Barbara D'Urso

«Ma si può tentare di strappare una dichiarazione ad un figlio che sta accompagnando il feretro della madre al cimitero? Non c’è limite al peggio. Non c’è né buongusto, né deontologia, né buonsenso» ha notato qualcuno su Twitter. «Ma lo squallore della giornalista che vuole intervistare Al Bano nel giorno del funerale della madre, ne vogliamo parlare?» cinguetta un altro utente indignato.



In diretta da Cellino San Marco con #Pomeriggio5 i funerali della mamma di Al Bano Carrisi, morta il 10 dicembre a 96 annihttps://t.co/GTUTU3a6RM — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) 12 dicembre 2019

La puntata di Pomeriggio Cinque è stata dedicata alla mamma di Al Bano, deceduta ieri. Barbara D’Urso ha raccontato i funerali di Donna Jolanda di Cellino San Marco in diretta, collegandosi con la sua inviata Ilaria Dalle Palle che ha raccolto varie testimonianze tra i presenti davanti la Chiesa. All’uscita del feretro, l’inviata di Pomeriggio Cinque si è permessa di strappare una dichiarazione ad Al Bano, il quale ha ignorato la giornalista, e al fratello che ha detto:

Non è il momento

. Barbara d'Urso non ha gradito:

Ti prego Ilaria di non chiedere niente ad Al Bano o ad altri della sua famiglia in questo momento di dolore!

