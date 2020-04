Adriana Volpe arriva su Tv8, condurrà con Alessio Viola il nuovo programma del mattino: «Sono entusiasta»

Adriana Volpe dopo il GF Vip arriva su Tv8 per condurre con Alessio Viola il nuovo programma del mattino: un nuovo contenitore di informazione e intrattenimento. Il canale lancia per la prima volta una nuova produzione originale completamente in diretta nella fascia mattutina, a partire dalla prossima stagione estiva. «Sono entusiasta per l'inizio di questa nuova avventura - dice Adriana Volpe -, credo in questo progetto e lo sposo pienamente».

Adriana Volpe, appena terminata l'avventura del Grande Fratello Vip 4, torna alla guida di un programma dopo una brillante carriera in Rai dove ha condotto, tra gli altri, molti dei programmi nella stessa fascia: Mezzogiorno in famiglia, Mattina in famiglia e I Fatti Vostri con Giancarlo Magalli. Alessio Viola, invece, già giornalista per diverse testate e del tg su Sky TG24, è anche conduttore televisivo di programmi sia di informazione che di costume e intrattenimento.



