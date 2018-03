Stazione spaziale cinese in rotta verso la terra: impatto previsto nella notte di Pasqua

di Enzo Vitale

Ormai la data è quasi certa: il super controllo da terra a cui è sottoposta la stazione spaziale cineseTiangong-1 prevede l'impatto con l'atmosfera terrestre tra la serata di sabato 31 marzo e la giornata del primo aprile, proprio nel giorno di Pasqua, con uno scarto di una quindicina di ore in più o in meno. Ora stimata le 4,12.Fermo restando (almeno secondo il parere degli esperti) che «i rischi di danni sono davvero bassi» in quanto parte della stazione si disintegrerà nelle parti alte dell'atmosfera e ciò che ne resterà avrà dimensioni tali da poter fare danni limitati. Il nodo da sciogliere è ancora il luogo dove il "Palazzo celeste" si sbriciolerà.IL MONITORAGGIO DALL'ITALIAIn Italia, a parte l'unità operativa della, il controllo ha due caratteristiche ben specifiche: il monitoraggio radar e quello visivo. Il primo è affidato a due radiotelescopi dell'Istituto nazionale di astrofisica (Inaf), ovvero al Sardinia Radio Telescope (posizionato in provincia di Cagliari, nel comune di San Basilio) e l'altro allo strumento Croce del Nord, di stanza a Medicina, vicino Bologna presso l'Istituto di Radioastronomia. «Grazie all'utilizzo contemporaneo di questi due strumenti -si legge in una nota dell'Inaf- è stato possibile, per la prima volta in Italia, fare un'osservazione radar "multistatica", ovvero la ricezione ed elaborazione da ricevitori diversi dello stesso segnale riflesso da un detrito spaziale». Srt ha "catturato" l'immagine della Tiangong-1 lo scorso mercoledì e giovedì 29 quando la Stazione spaziale era sui cieli della Sardegna. In quel momento la sua velocità era di circa 7 km al secondo.(Il passaggio della Tiangong-1 ripreso dal radiotelescopio Srt. Crediti: Inaf-P. Soletta, Osservatorio Astronomico di Cagliari)LA RETE DI PRISMAA giugno dell'anno scorso aveva già immortalato le immagini di un bolide che aveva illuminato i cieli di mezza Italia. Si tratta di uno degli strumenti di Prisma, il progetto aperto che vede la collaborazione di professisti e astrofili. Il progetto scientifico attualmente dispone di una rete di osservazione composta da 21 piccole camere-osservatorio poste nei luoghi più disparati del Paese: scuole, musei, centri culturali di divulgazione scientifica e anche sui tetti delle case di singoli appassionati di astronomia. Sono in arrivo un'altra ventina di postazioni. Le immagini del meteorite disintegratosi a giugno scorso erano state poi diffuse dall'Inaf, dopo che il bolide di massa fra i 50 e i 200 kg si era "sbriciolato" nelle fasi iniziali dell'impatto con l'atmosfera, ad una quota di circa 40 km, provocando l'incredibile "sciame".COME TRACCIARE LA STAZIONE SPAZIALEPer seguire le fasi della stazione spaziale cinese ci si può avvalere di vari siti. In primis quello delloOffice dell'Ente spaziale europero (Esa). Poi c'è purel'Istituto(High Frequency Physics and Radar Techniques FHR) che posta dati e immagini radar. Altri siti su cui seguire la traiettoria del Palazzo celeste sono, mentre suè invece possibile impostare un avviso sui passaggi della Tiangong-1 sulle varie località italiane e mondiali. Intanto in Italia sono due i gruppi di non professionisti che hanno centrato l'oggetto cinese: il Gruppo Astrofili Montagna Pistoiese che ha ripreso la Stazione cinese lo scorso 9 marzo, e ildell'astrofisico frusinate Gianluca Masi.