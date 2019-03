Così il satellite italiano Prisma vedrà l'anima della Terra: record nello spazio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dallo spazioporto di Kourou, nella Guyana Francese, alle 22.50 del 14marzo (in Italia le 2.50 del 15) un razzo Vega dell’Avio di Colleferro porterà in orbita Prisma, satellite voluto dall’Agenzia spaziale italiana e costruito da Leonardo e OHB Italia che rivoluzionerà ilmodo di vedere la Terra. Dice Piero Benvenuti, commissario straordinario Asi: «Prisma è un’ulteriore conferma dell’eccellenza del sistema Italia nel fare Spazio». Ne parliamo con Roberto Formaro, responsabile missione di Asi, ed Enrico Suetta, di Leonardo.È una storia di spettri, ma nessuna paura, anzi, c'è da spalancare gli occhi per la meraviglia perché il satellite Prisma non si fermerà al visibile e ci mostrerà l'anima della Terra in tutta la sua bellezza, in tutta la sua fragilità. Il satellite italiano, in orbita dal 14 marzo grazie a un razzo italiano e pronto a inviare dati a un laboratorio italiano, rivoluzionerà il modo di vedere e di studiare il nostro pianeta: Prisma è almeno 24 volte più potente di ogni altro strumento costruito finora anche dalle grandi potenze spaziali che di colpo si troveranno a inseguire, e a parecchia distanza, questa missione totalmente made in Italy.«Sì, il cuore di Prisma, lo strumento ottico - spiega, responsabile sistemi elettro-ottici e sensori di assetto spaziali di Leonardo - è stato messo a punto nelle officine di Leonardo di Campi Bisenzio, storicamente all'avanguardia anche se questa volta si sono davvero superate».«Già - continua Suetta - gli attuali sensori ottici montati sui satelliti sono multispettrali in grado di sfruttare al più una decina di bande dell'infrarosso, mentre il nostro ne vedrà ben 240, da qui il nome iperspettrale (Prisma, ovvero PRecursore IperSpettrale della Missione Applicativa). «E invece è ciò che serve alla Scienza per studiare la Terra e per difenderla - prosegue Suetta - Grazie ai dati raccolti da Prisma avremo fotografie del nostro pianeta ben al di là di ciò che è visibile a occhio nudo». O che tipo di materiali, magari nocivi, sono stati scaricati in una discarica, magari abusiva. O che tipo di fertilizzante serve a un terreno di cui Prisma ha definito la composizione. O che sostanza sta rendendo meno trasparente l'acqua di un lago. O che tipo di fumo produce realmente un impianto industriale».«Naturalmente. I dati raccolti da Prisma, inoppugnabili, completi, rapidi e puntuali come mai è avvenuto finora, saranno alla base delle strategie per lo studio dei cambiamenti climatici. Dati determinanti anche per l'agricoltura e per la lotta alla desertificazione. E poi ci sono il capitolo della prevenzione e quello del pronto intervento dopo le catastrofi naturali».«Quali territori sono più a rischio di incendi? In quali zone procedere alla ricostruzione dopo un terremoto o un'alluvione? Domande a cui sarà più facile rispondere con i dati di Prisma. Informazioni che, va da sé, sono richieste in tutto il mondo e che vedranno il sistema Prisma in netto vantaggio rispetto ai concorrenti internazionali. Il satellite non è ancora in orbita, ma già si sono fatti avanti in parecchi da tutto il mondo».«È proprio perché da parte della Scienza e delle imprese commerciali cresce di continuo la richiesta di dati che si conferma la lungimiranza dell'Asi: già nel 2008 ha rilanciato progetti, radicati persino negli anni 90, che hanno portato a Prisma che lascia indietro ogni concorrenza».«La missione costa 126 milioni di euro, inclusi i servizi di lancio continua l'ingegnereCi aspettiamo un ritorno importante per l'Italia e per le sue imprese, da fascia alta degli investimenti spaziali che si sa, rendono da 3 a 8 euro per ognuno di quelli spesi. Le premesse ci sono tutte, vedi l'interesse già manifestato di importanti paesi per quella che resta comunque una missione sperimentale».«La missione Prisma traccia non solo la road map internazionale nel settore delle osservazioni satellitari della Terra, ma unisce da subito sperimentazione e applicazione. Prisma è di fatto un satellite sperimentale, apristrada a nuove generazione di satelliti sempre più richiesti, ma al tempo stesso è ritenuto già così affidabile da rendere operativa la missione del 14 marzo. Verranno insomma accorciati i tempi per il pieno sfruttamento del suo rivoluzionario sensore ottico: questo grazie al gioco di squadra di una formazione tutta made in Italy».«L'Agenzia spaziale italiana è la prima committente di Prisma che è stato progettato e realizzato da Leonardo, per la parte ottica, e da OHB per il Bus e il Sistema: è un raggruppamento temporaneo d'imprese con il contributo anche di Thales Alenia Spazio per l'unità di Data Handling. Il centro di controllo è opera del raggruppamento temporaneo Telespazio-Acs, con i dati che saranno raccolti dal Centro spaziale di Matera. Non si contano poi gli istituti di ricerca italiani coinvolti, a partire dal Cnr, e un altrettanto forte numero di Pmi dell'High Tech». «Sì, il lanciatore che porterà in orbita Prisma è Vega, dell'Agenzia spaziale europea ma progettato e realizzato al 70% dall'Avio a Colleferro, alla sua 14a missione dopo una performance impeccabile nelle prime 13 come mai era avvenuto nella storia della missilistica mondiale». «Eh, credo proprio che la vedremo tricolore».