X.com prende il posto di Twitter, ora la trasformazione è completata

Lunedì 20 Maggio 2024, 17:42

Il social network precedentemente noto come Twitter è ora completamente migrato su X.com, come annunciato dal proprietario Elon Musk. Dopo l'acquisto per 44 miliardi di dollari nel 2022 e il cambio di nome a luglio 2023, il dominio è passato da Twitter.com a X.com. Musk ha dichiarato che tutti i sistemi principali sono ora su X.com e ha condiviso un nuovo logo. Musk ha una lunga storia con il marchio "X" e mira a trasformare X in una super-app simile a WeChat, famosissima in Asia, offrendo non solo social media, ma anche chiamate, pagamenti, giochi, notizie e altri servizi. Elon Musk lancia Starlink in Indonesia: connessione Internet per le aree remote