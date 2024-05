Primo sciopero nella storia di Samsung: sindacato in rivolta

Mercoledì 29 Maggio 2024, 08:49 - Ultimo aggiornamento: 08:50

Per la prima volta nella storia, un sindacato dei lavoratori di Samsung Electronics ha indetto uno sciopero. Il sindacato, che rappresenta il 20% della forza lavoro dell'azienda (circa 28mila dipendenti), accusa la direzione di negligenza e interferenza nella lotta pacifica condotta finora. Le trattative salariali, iniziate a gennaio, sono ancora in stallo. Nonostante i lavoratori abbiano accettato l'aumento salariale proposto, chiedono un giorno festivo aggiuntivo e un sistema trasparente per misurare i premi di risultato basati sui profitti, come ha dichiarato il presidente del sindacato, Son Woo-mok.