Nintendo introduce personaggio transgender nel remake di Super Mario

Lunedì 27 Maggio 2024, 09:42

C'è grande attesa per il prossimo SuperMario, storico personaggio del videogioco Nintendo, nel remake della saga del 2004 "Paper Mario". Nel gioco sarà inclusa nuovamente la figura di Vivian, fantasma viola che aiuta il giocatore durante le avventure. Nella versione originale giapponese del gioco per Nintendo GameCube, Vivian racconta al giocatore le sue difficoltà legate all'identità di genere. Questo dialogo non era incluso nelle copie del gioco vendute negli Stati Uniti.

Il remake del 2024 per Nintendo Switch, riporta Abc3340, ripristina questo dialogo nella versione statunitense, confermando che Vivian è transgender. “La verità è che mi ci è voluto del tempo per capire che ero la loro sorella, non il loro fratello,” dice Vivian al giocatore nella versione del 2024.