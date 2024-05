Raro allineamento di 6 pianeti visibile a giugno 2024: ecco quando e come osservarlo

Il 3 e 4 giugno 2024, nei primi minuti del mattino, 6 pianeti del Sistema Solare si allineeranno nel cielo terrestre in un evento noto come "parata planetaria". Mercurio, Marte, Giove, Saturno, Nettuno e Urano appariranno in linea retta, mentre Venere sarà assente. Anche la Luna calante della Terra farà la sua comparsa. A spiegarci questo incredibile evento è una relazione dettagliata della rivista specializzata "Science Alert".

Gliese 12 b, il pianeta "abitabile" a 40 anni luce dalla Terra

Sebbene sia comune vedere diversi pianeti nel cielo contemporaneamente, un allineamento di cinque o sei pianeti è più raro. Questi allineamenti avvengono perché i pianeti orbitano intorno al Sole su un piano quasi piatto chiamato eclittica, causando occasionalmente la loro apparizione allineata dalla nostra prospettiva.

Scoperta struttura misteriosa a forma di L a Giza

«L'evento sarà visibile circa un'ora prima dell'alba e, mentre Mercurio, Marte, Giove e Saturno saranno visibili ad occhio nudo, per osservare Urano e Nettuno sarà necessario utilizzare binocoli o telescopi» spiega Michelle Star nel suo articolo. I prossimi allineamenti di 6 pianeti avverranno il 28 agosto 2024 e il 18 gennaio 2025. Inoltre, il 28 febbraio 2025 sarà possibile assistere a un allineamento completo di tutti e sette gli altri pianeti, un evento imperdibile per gli appassionati di astronomia.

Piramidi di Giza costruite vicino a un ramo estinto del Nilo



Come vedere il fenomeno dell'allineamento dei 6 pianeti

L'allineamento sarà visibile dalla maggior parte delle località del mondo il 3 giugno 2024.

App e siti web utili per osservare i pianeti

Time and Date Questo strumento interattivo permette di impostare la data desiderata, mostrando gli orari di sorgere e tramontare di ciascun pianeta e dove possono essere visti nel cielo.

Questo strumento interattivo permette di impostare la data desiderata, mostrando gli orari di sorgere e tramontare di ciascun pianeta e dove possono essere visti nel cielo. Stellarium Un altro strumento web simile che mostra le posizioni di tutti i pianeti.

Un altro strumento web simile che mostra le posizioni di tutti i pianeti. Sky Tonight Un'app mobile gratuita che utilizza l'hardware del telefono per determinare la tua posizione e mostra in tempo reale le posizioni degli oggetti celesti su una mappa del cielo sopra di te.

Consigli per l'osservazione

Trova un luogo con una buona visuale del cielo, lontano dalle luci della città.

Utilizza binocoli o un telescopio per vedere meglio Urano e Nettuno, che sono più deboli.

Consulta gli strumenti sopra citati per sapere l'orario migliore per l'osservazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'orario in cui i pianeti sorgono e tramontano, e l'ordine in cui appaiono, dipende dal luogo da cui si osserva. Esistono strumenti che permettono di ottenere questi orari e le posizioni nel cielo.