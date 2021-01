WhatsApp privacy, regole rinviate di 3 mesi: nessun account sospeso o eliminato, c'è tempo fino al 15 maggio

WhatsApp privacy, le nuove regole sono state rinviate di 3 mesi: nessun account sospeso, c'è tempo fino al 15 maggio. Facebook, dunque, posticipa di tre mesi la data per rivedere e accettare i nuovi termini sulla privacy per WhatsApp. Lo annuncia la stessa WhatsApp sottolineando che «l'8 febbraio nessun account sarà sospeso o eliminato. In modo graduale, e secondo le tempistiche di ciascuno, inviteremo i nostri utenti a rivedere l'informativa prima del 15 maggio, quando saranno disponibili le nuove opzioni business».

Ultimo aggiornamento: 20:45

