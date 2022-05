Whatsapp a pagamento: ecco come funziona il servizio premium

Giovedì 19 Maggio 2022, 13:59

Whatsapp a pagamento, questa volta ci siamo davvero. Ci sono ghiotte novità in arrivo riguardanti l’app di messaggistica più famosa e usata al mondo. Ci sono state tante chiacchiere e indiscrezioni negli ultimi tempi, è vero, ma la versione a pagamento sarebbe proprio dietro l’angolo. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

