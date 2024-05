Usare internet regolarmente fa bene: ecco cosa rivela il recente studio

Martedì 14 Maggio 2024, 08:31

L'utilizzo quotidiano di internet è da tempo oggetto di dibattito, con molte opinioni che ci mettono costantemente in guardia contro i suoi presunti effetti nocivi sulla salute mentale e il benessere personale. Tuttavia, uno studio condotto da due eminenti ricercatori, sembra contraddire quanto si pensava finora (e che in genere è avallato dalla cosiddetta 'saggezza popolare'), presentandoci una prospettiva sorprendentemente diversa. Gli studiosi, infatti, hanno scoperto una correlazione significativa tra l'uso quotidiano di internet e il benessere personale. Ma quanto c'è di vero in questa loro ricerca? Sarà vero che internet fa bene al benessere personale? Photo Credits: Shutterstock; music by Korben MKdB



