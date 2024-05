Mammoth, il più grande aspiratore del mondo "mangia" l'inquinamento

Sabato 11 Maggio 2024, 08:46 - Ultimo aggiornamento: 09:33

L'impianto più grande al mondo per l'aspirazione dell'inquinamento atmosferico causato dal riscaldamento globale ha iniziato a operare in Islanda mercoledì. Denominato "Mammoth", questo è il secondo stabilimento di cattura diretta dell'aria inaugurato dalla società svizzera Climeworks, che ha creato nel paese scandinavo un impianto dieci volte più grande del suo predecessore Orca, operativo dal 2021. La tecnologia di cattura diretta consiste nel prelevare l'aria e filtrarne il carbonio mediante agenti chimici. Successivamente, il carbonio può essere sepolto nel sottosuolo, riutilizzato o convertito in prodotti solidi. Climeworks intende depositare il carbonio nel sottosuolo, dove si trasformerà naturalmente in pietra, immagazzinandolo in modo permanente. La compagnia collabora con l'impresa islandese Carbfix per realizzare questo processo di cattura. Il funzionamento dell'impianto sarà sostenuto dall'energia geotermica, pulita e abbondante, presente in Islanda.