Fuga da Tinder, la Generazione Z sceglie Hinge: come cambiano le app di incontri

Lunedì 13 Maggio 2024, 12:18

Match Group, società proprietaria di diverse app di incontri tra cui Tinder e Hinge, ha pubblicato il rapporto sui guadagni del primo trimestre, mostrando un calo continuo degli utenti paganti su Tinder per il sesto trimestre consecutivo, con una diminuzione del 9% rispetto all'anno precedente, totalizzando 10 milioni di utenti paganti nel primo trimestre del 2024. Come riporta TechCrunch, Hinge ha registrato un aumento del 31% degli utenti paganti, raggiungendo 1,4 milioni. Durante una teleconferenza con gli investitori, il CEO Bernard Kim ha affermato che Hinge è sulla buona strada per diventare un'attività da "1 miliardo di dollari di ricavi", con un aumento diretto dei ricavi del 50% rispetto all'anno precedente, arrivando a 124 milioni di dollari nel primo trimestre.

Tinder, noto per le relazioni occasionali, sta perdendo attrattiva tra i giovani che cercano relazioni a lungo termine, un segmento dove Hinge sta guadagnando popolarità. Match Group infine prevede di introdurre nuove funzionalità a prezzi accessibili nei prossimi trimestri per rispondere alle esigenze dei consumatori più attenti al prezzo.