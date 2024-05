Lunedì 13 Maggio 2024, 07:50

Nel 2013, quando i primi esemplari di smartwatch arrivarono sul mercato, erano una tecnologia indossabile complicata da utilizzare, dal design poco attraente, non sempre di grande utilità, frammentata nei diversi sistemi operativi (android wear, Tizen, eccetera) con impermeabilità e autonomia limitata. Poi nel 2015 arrivò sul mercato Apple, che se da una parte semplificò l'utilizzo e ne migliorò il design, dall'altra lo rese un prodotto di moda e di lusso, con un prezzo piuttosto alto e non sempre giustificato.

Nel corso degli ultimi dieci anni il mercato si è espanso, la tecnologia si è evoluta e si sono create delle sotto-categorie specializzate a seconda dell'utilizzo e delle esigenze. Proprio negli ultimi tempi, grazie all'ottimizzazione della tecnologia, si è creata una nuova interessante categoria di smartwatch che unisce stile e sensori, dal prezzo accessibile e dalle funzionalità più che interessanti.

LE TIPOLOGIE

Uno dei prodotti faro di questa categoria è senz'altro il Huawei Watch Fit 3, presentato la scorsa settimana a Dubai e già disponibile negli store. La serie Watch Fit era nata come smartband (la versione base di un wearable, che controlla i parametri vitali della persona che lo indossa) ma in questa nuova versione diventa uno smartwatch a tutti gli effetti. La forma è quadrata con i bordi arrotondati, il peso leggerissimo (26 grammi per 9,9 mm di spessore), uno schermo Amoled da 1,82 pollici ad alta luminosità (347 ppi e fino a 1500 nit). Sul fronte dei sensori e del tracciamento di attività fitness e parametri corporei, lo smartwatch dell'azienda cinese è all'avanguardia grazie alle tecnologie proprietarie TruSleep 4.0 e TruSeen 5.5 per un’analisi precisa del sonno e della frequenza cardiaca, nonché un ricco comparto per il fitness che copre 101 discipline, fra attività urbane, all’aperto, al coperto e acquatiche, con un ruolo da personal trainer (con oltre 660 corsi) e nutrizionista da polso. Uno dei punti di forza del nuovo smartwatch Huawei è l'autonomia: 10 giorni senza caricarlo con un uso di media intensità, una settimana se l'utilizzo è più intenso. L'esperienza d'uso è più che soddisfacente: il Watch Fit 3 è compatibile con tutti i dispositivi Apple e Android e la funzione telefono è buona, così come l'Nfc per i pagamenti. Infine il prezzo: 159 euro (che include le cuffiette FreeBuds SE 2 e un secondo cinturino se acquistato entro il 18 giugno nello store Huawei).

I SERVIZI

Sempre dalla Cina arriva un altro smartwatch dal rapporto qualità/prezzo eccellente. Si tratta dello Xiaomi Watch 2 (189 euro): il suo punto di forza è la possibilità di sfruttare le potenzialità di Wear OS 3.5, il sistema operativo di Google per wearable, che offre l’accesso all’intero ecosistema di servizi e app, a partire da Wallet e Maps. Ha un buon Gps integrato e ben 160 attività sportive. Ha un display Super Amoled da 1,43″ con risoluzione 466×466 pixel e un picco di luminosità di 600 nits, con sensore di luce che lo rende assimilabile a uno smartwatch premium. Molto completa la dotazione di sensori con cardio, accelerometro, giroscopio e altimetro barometrico. Per chi ha minore esigenza di funzioni, un'ottima scelta potrebbe essere questo Amazfit GTS 4 Mini (99 euro), leggero e comodo da indossare, che colpisce a prima vista per la qualità dello schermo, un Amoled da 1,65''.

LA BATTERIA

Oltre alla classica dotazione di funzioni smart, che riguardano la gestione della messaggistica e la risposta alle chiamate, propone una componente fitness e salute piuttosto completa, con il rilevamento di 120 differenti attività sportive e sensori che monitorano la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue e il livello di stress. Eccellente l’autonomia, con una batteria che garantisce 15 giorni di carica anche a fronte di un utilizzo moderatamente intenso. Per quanto invece riguarda Apple, il modello economico Apple Watch SE che di listino ha un prezzo di 289 euro, si può trovare nei negozi online anche a 199 euro.