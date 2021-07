Space tourism, diretta live Virgin Galactic oggi dalle 15: segui il volo con Richard Branson che apre l'era del turismo spaziale. Poi toccherà agli italiani

Domenica 11 Luglio 2021, 01:07 - Ultimo aggiornamento: 01:19

Un elegante spazioplano che avrebbe deliziato Jules Verne oggi sfreccerà per 90 minuti fino al confine tra Mesosfera e Termosfera, fra 85 e 100 chilometri di quota, per aprire l’epoca del turismo spaziale di massa. L’astronauta-turista matricola 001 che fluttuando vedrà la curvatura della “Biglia blu” e il nero dello spazio siderale sarà Richard Branson, tycoon ed esploratore inglese, fra i quattro passeggeri dell’astronave Vss Unity della Virgin Galactic, la compagnia dello stesso miliardario inglese che batte sul filo di lana Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, l’uomo più ricco del mondo, che volerà il 20 luglio con il suo missile riutilizzabile New Shepard della Blue Origin sempre ai limiti dello spazio con una parabola di appena 12 minuti.

Al palo, almeno fino ad ottobre, Elon Musk con la sua SpaceX, il secondo uomo più ricco della Terra e fra non molto il più facoltoso della Luna e di Marte, che però punta più in alto: i suoi turisti andranno effettivamente in orbita per tre giorni attorno al pianeta. E poi ha già in programma tour anche attorno alla Luna.

L'appuntamento in diretta live social con questo volo rivoluzionario è per le 15 dallo spazioporto America nel deserto del New Mexico, 140 chilometri a nord di El Paso e a 48 dalla cittadina di Truth or Consequences, non lontano dal poligono di White Sands dove venne fatta esplodere la prima bomba atomica nel 1945.



Siamo all’alba di una nuova era dell’esplorazione spaziale, una svolta epocale, che non vede più contrapporsi le superpotenze come negli anni Sessanta e Settanta ma i superricchi: sarebbe però sbagliato fermarsi nel favoloso recinto dei miliardari in cui schierano i loro ego, in gara per dimostrare chi ha il razzo più potente. O limitarsi alla "First Class" dei loro primi facoltosi clienti che da oggi in poi si aggiungeranno a migliaia ai primi 7 pionieri (da Dennis Tito a Guy Laliberté del Cinque du Soleil) che dal 2001 al 2009 spesero almeno 20 milioni di dollari a testa per trascorre qualche giorno sulla stazione spaziale internazionale.

Ora i prezzi sono scesi, sia pure per un’esperienza più ridotta: la Virgin Galactic ha già venduto 700 biglietti da 250mila dollari per una “toccata e fuga” che vale comunque le ali (il distintivo e il diploma) da astronauta, a cui si lavora dal 2004 con il sistema aereo-madre e spazioplano che nel 2014 costò la vita al pilota Michael Alsbury: in attesa, fra celebrità quali Lady Gaga e Leo DiCaprio, anche tre italiani.

La VG ha a lungo monopolizzato l'attesa per questo primo volo turistico della nuova era, ma nel frattempo si è però fatta sotto la Blue Origin di Bezos che ha programmato il primo volo turistico con un più classico razzo lanciatore riutilizzabile New Shepard per il 20 luglio, 52° anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna. A bordo lo stesso fondatore di Amazon, il fratello Mark, l’aviatrice Wally Funk, 83 anni, una delle leggendarie partecipanti al programma Mercury 13 (ovvero 13 donne) della Nasa che poi non mandò mai in orbita quelle pioniere che avevano superato i test riservati agli astronauti, e infine un nababbo dal nome ancora tenuto segreto che in un‘asta ha pagato 28 milioni di dollari per 12 minuti di volo dal decollo all’atterraggio. E per la compagnia di Bezos che non ha prezzo.



Il sorpasso di Bezos su Branson sembrava ineluttabile, ma con un colpo di reni la Virgin Galactic ha stretto i tempi e ha cerchiato l’11 luglio sul calendario a cui guarda anche l’Italia. Dopo questo volo inaugurale, ne è previsto un altro, e quindi, in ottobre, toccherà a uomini dell’Aeronautica Militare e del Cnr che hanno stretto un accordo con la Virgin Galactic con il coordinamento dell’Agenzia spaziale italiana per effettuare esperimenti scientifici in situazione di microgravità, ché dietro allo space tourism in questi primi voli suborbitali parabolici c’è molto altro, compresi i futuri e rapidissimi viaggi intercontinentali. Un superbusiness da far impallidire quello del turismo, senza dimenticare questioni geopoltiche: domina chi ha il controllo del cielo e da adesso si espande assai la quota contesa di esso.

L’apertura ufficiale del mercato del turismo spaziale è attesa anche a Grottaglie (Taranto), dove la compagnia di Branson prevede di aprire il secondo spazioporto dopo quello del New Mexico. E volete mettere un volo sulla verticale del deserto rispetto a quello decollato dal tacco d'Italia che permetterà di abbracciare tutto il Mediterraneo con uno sguardo?

Lo “space tourism” diventerà una fetta assai prelibata della “space economy” mondiale destinata a espandersi dagli attuali 340 miliardi a 4mila in 10 anni: il comparto turistico, calcola, Ubs, varrà 38 miliardi di dollari entro il 2030



Ma Elon Musk, il terzo miliardario della nuova corsa allo spazio, che fa? Si fa superare così dai due rivali? In realtà con la sua Spacex punta molto più in alto della linea di Karman che fissa per convenzione l’inizio dello spazio a 100 chilometri di quota e che da Gagarin (1961) a oggi è stata superata solo da 571 persone fra astronauti, cosmonauti e taikonauti (i cinesi), compresi i primi 7 turisti: Musk punta alla Luna e a Marte per i suoi viaggiatori.

L’equipaggio di Branson

Con Branson (Astronaut 001) oggiluglio voleranno Beth Moses, capo istruttrice degli astronauti, alla sua seconda missione, l’ingegnere aerospaziale Colin Bennett e Sirisha Bandla, vicepresidente della VG. Previsti test scientifici (Bandla) per conto dell’Università della Florida. Il piloti dell’astronave VSS Unity saranno Dave Mackay e Michael Masucci mentre l’aereo madre VMs Eve sarà pilotato da C.J. Sturckow ed Kelly Latimer. Nello staff della Virgin Galactic anche il pilota friulano Nicola Pecile.

Si sale in tandem fino a 15mila metri (poco più di un volo di linea) poi lo sgancio dello spazioplano accende il motore a razzo e cabra a poco più di 3 Mach (velocità del suono), ovvero quasi 4mila chilometri orari fino a una quota compresa fra 80 e 100 chilometri: al vertice della parabola dai 7 ai 10 minuti di microgravità, i passeggeri si sganciano e fluttuano nell’abitacolo con grandi oblò potendo vedere oltre un quarto della Terra e la sua curvatura. Nessun affanno per selfie e foto: ci pensa un sistema con 16 telecamere a riprendere tutto il volo dentro e fuori lo spaziaplano che poi - appunto, a motore spento e con le ali che hanno cambiato assetto per generare più portanza - plana fino al suolo disegnando ampi cerchi. Un sistema multimediale permetterà di trasmettere in diretta sui social già questo volo al termine del quale Branson ha inoltre annunciato novità: forse riaprirà le prenotazioni per i voli che dovranno comunque prima smaltire quei 700 che hanno già sganciato 250mila dollari.

Paolo Ricci Bitti



Turismo spaziale, la Virgin Galactic e il primo volo commerciale

