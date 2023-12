Threads, sbarca in Italia e in Europa: ecco il nuovo social network di Meta

Giovedì 14 Dicembre 2023, 12:33 - Ultimo aggiornamento: 12:35

Il Gruppo Meta, proprietario dei social network Facebook e Instagram, ha lanciato oggi in Europa il suo social network Threads, concorrente diretto di Twitter. Nonostante fosse stato reso disponibile globalmente a luglio, Meta ha ritardato l'introduzione di Threads nell'Unione Europea per esaminare attentamente le implicazioni delle normative europee.

Come funziona Threads

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ora chi in Europa si iscrive a Threads potrà collegarlo al proprio profilo Instagram e usare tutte le sue funzioni oppure potrà solo vedere i contenuti che scorrono sulla piattaforma ma non interagire. «Le persone in Ue - spiega Meta - possono scegliere di creare un profilo Threads collegato al proprio account Instagram, il che significa che avranno la stessa esperienza di tutti gli altri utenti nel mondo, oppure di utilizzare Threads senza un profilo. Chi usa Threads senza profilo potrà vedere i contenuti su Threads, cercare profili, condividere contenuti tramite link o dalla piattaforma e segnalare contenuti di Threads, ma non potrà interagire con i contenuti». Threads a luglio, a pochi giorni dal lancio,. «Con l'annuncio di oggi, siamo felici di dare ad un numero ancora maggiore di persone l'opportunità di seguire e prendere parte alle conversazioni a cui tengono - aggiunge Meta - Dal lancio di Threads a luglio, abbiamo apportato notevoli miglioramenti all'app, tra cui un'esperienza web, un feed Seguiti, la possibilità di modificare un post, di effettuare ricerche con parole chiave, di taggare argomenti e altro ancora. Siamo entusiasti di vedere sempre più persone utilizzare Threads e continueremo ad ascoltare i feedback della community per migliorare ulteriormente l'esperienza».