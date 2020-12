Spotify down, la popolare piattaforma di streaming non funziona oggi 16 dicembre 2020. Numerose le segnalazioni, certificate dal sito specializzato DownDetector. I disservizi sono cominciati intorno alle 9.12 e sono localizzati principalmente in Europa. Gli utenti Spotify non riescono ad accedere all'app, che restituisce loro un messaggio d'errore ogni volta che la si apre.

