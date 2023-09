Ellie Goldstein, la modella con la sindrome di down che sfila per Gucci: per i medici non avrebbe mai camminato

Ellie Goldstein è una ragazza inglese di 21enne che è diventata la prima modella con sindrome di Down a sfilare per Gucci e a finire su una copertina di Vogue, vincendo contro tutte le aspettative che fin dalla sua nascita - nel 2001 - le prefiguravano un futuro in cui probabilmente non avrebbe mai «camminato né parlato».

La modella con la sindrome di down che sfila per Gucci, chi è Ellie Goldstein: secondo i medici non avrebbe mai camminato

Subito dopo la nascita, un'infermiera disse ai genitori che «avrebbero potuto semplicemente lasciarla in ospedale». Anche a causa delle prognosi drammatiche dei medici - per le quali, appunto, Ellie difficilmente avrebbe potuto parlare e camminare, figuriamoci avere una vita di felicità e successo - la madre Yvonne ha fatto fatica ad accettare la sindrome di sua figlia. Ma ora non può che esserne orgogliosa.

Oggi Ellie ha appena acquistato una casa, ha volato in tutta Europa per sfiilate e servizi fotografici, ha perfino dato il suo volto alla prima barbie con sindrome di down. Recentemente ha scritto un libro sulla propria vita, intitolato giustamente "Contro ogni possibilità".