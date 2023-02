Samsung Galaxy S23 e Galaxy Book3: ecco i nuovi dispositivi

Samsung alza l'asticella e lo fa con la presentazione della nuova serie premium di smartphone e di notebook, ovvero la Galaxy S23 e Galaxy Book3 che per alcuni aspetti definiscono un nuovo standard sia per i singoli settori sia a livello di ecosistema. Si tratta anche questa volta di tre modelli di smartphone Galaxy S23 (S23, S23+ e S23 Ultra) e di tre modelli di notebook Galaxy Book3 (Book3 Ultra, Book3 Pro 360 e Book3 Pro).

Fotocamere ancora più avanzate

Partiamo dagli smartphone e dal Galaxy S23 Ultra, che monta la fotocamera più avanzata con un nuovo sensore 200MP Adaptive Pixel che sfrutta il pixel binning per supportare contemporaneamente diversi livelli di elaborazione ad alta risoluzione, l’app Expert RAW, che consente di riprendere immagini in stile reflex e di modificarle in RAW e JPEG, senza dover ricorrere a ingombranti attrezzature e la funzione Nightography perfezionata per ottimizza foto e video in un ampio ventaglio di condizioni ambientali. La videocamera inoltre permette di girare video in 8K a 30 fotogrammi al secondo con un angolo più ampio. Per quanto riguarda invece la fotocamera anteriore, la serie Galaxy S23 introduce l’autofocus rapido e la prima fotocamera Galaxy Super HDR per selfie, che segna il passaggio da 30 fps a 60 fps per immagini frontali e video decisamente più nitidi.

Nuovo processore e maggiore autonomia

L'altra grande novità della serie è il processore Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform realizzato da Qualcomm apposta per Samsung Galaxy, che offre una velocità nel passaggio tra le app e una straordinaria esperienza di gaming, potente e dinamica grazie alla grafica mobile più veloce sulla serie.

Un 'altra caratteristica che accomuna i tre modelli è una particolare attenzione alla sostenibilità quindi vetri riciclati e a maggior durata per un uso a lungo termine, le parti in plastica riciclata post-consumo, come pure la carta delle confezioni.

Ultima, ma non meno importante, caratteristica della serie è la batteria da 5000mAh sul S23 Ultra e di 4700mAh e 3900mAh rispettivamente per S23+ e S23, quindi un altro importante passo avanti rispetto alla serie precedente. Così come nella serie S22, anche per questa nuova serie solo il modello S23 Ultra ha la S Pen integrata.

Le altre differenze tra i tre modelli consistono nel display (6.8 pollici QHD per S23 Ultra, 6.6 e 6.1 FHD+ rispettivamente per s23+ e s23) e ovviamente i prezzi: dall'S23 che parte nella configurazione 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €979, al S23+ da €1229, fino all'S23 Ultra che nella configurazione 8GB + 256GB sarà sul mercato a €1.479.

Galaxy Book3, ecosistema Samsung più performante

La grande novità che invece emerge dai nuovi Galaxy Book3 connettività multi-device senza soluzione di continuità. Tramite Samsung Multi Control è infatti possibile spostarsi da una schermata all'altra su diversi dispositivi senza alcuna interruzione: controllare il PC, il Galaxy Tab e ora anche lo smartphone Galaxy tramite tastiera e trackpad del notebook, consentendo di copiare, incollare o effettuare il drag-and-drop di contenuti tra i diversi dispositivi. L’applicazione Collegamento al telefono consente agli utenti di usufruire della connettività telefono-PC riportando in modo simultaneo la schermata dello smartphone Galaxy e le relative funzioni direttamente su Galaxy Book3. Per la prima volta quindi Windows Microsoft e Android riescono a comunicare e a integrarsi perfettamente.

Per quanto concerne la potenza di calcolo, Tutta la serie utilizza processori Intel Core di 13esima generazione, in particolare, Galaxy Book3 Ultra sarà disponibile anche con processore Intel Core i9 H e con scheda grafica dedicata NVIDIA RTX Geforce 4070 per migliorare sia i progetti creativi sia l'esperienza di gioco. Inoltre per la prima volta, la tecnologia Dynamic AMOLED 2X di Samsung utilizzata nei display degli smartphone Galaxy di fascia premium viene utilizzata anche nei modelli Galaxy Book3 Ultra, Pro 360 e Pro.

Per andare ai singoli modelli, la serie Galaxy Book3 Pro, che è il dispositivo più sottile della sua categoria, è disponibile con un display da 14 pollici o da 16 pollici con un rapporto di formato 16:10. Mentre la serie Galaxy Book3 Pro 360 adotta un form factor convertibile 2-in-1 touchscreen, utilizzabile anche con S Pen.

Tutti i modelli sono disponibili dal mese di febbraio nelle varie colorazioni e configurazioni. Tutte le altre informazioni le trovate sul sito www.samsung.com.