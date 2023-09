C'è un pianeta fantasma nel Sistema Solare

Mercoledì 6 Settembre 2023, 12:38 - Ultimo aggiornamento: 12:45

Gli astrofisici giapponesi Patryk Sofia Lykawka e Takashi Ito hanno condotto simulazioni che portano a pensarre alla possibile esistenza di un pianeta fantasma nel Sistema Solare, nella fascia di Kuiper oltre l'orbita di Nettuno. Questa ricerca va oltre l'ipotesi del "Pianeta Nove" precedentemente considerato ai confini del Sistema Solare. La fascia di Kuiper è una regione ricca di oggetti di piccole dimensioni come asteroidi e comete, in gran parte composti di ghiaccio. Gli astrofisici hanno notato comportamenti anomali in alcuni oggetti nella fascia di Kuiper, suggerendo l'influenza gravitazionale di un oggetto più grande. Le simulazioni hanno indicato la possibile esistenza di un pianeta nella fascia di Kuiper con una massa da 1,5 a 3 volte quella della Terra, un'inclinazione di circa 30 gradi e un'orbita che lo colloca a una distanza dal Sole compresa tra 250 e 500 unità astronomiche (una unità astronomica è la distanza che separa la Terra dal nostro Sole, pari a circa 149,6 milioni di chilometri). Questa ricerca apre nuove prospettive nello studio dei confini del nostro Sistema Solare e dei pianeti che potrebbero ancora essere scoperti.