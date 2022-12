I droni anche per il trasporto passeggeri. Intanto il 5G accende lo smartphone (anti stress) sugli aerei

I droni come mezzo di spostamento nella vita quotidiana. Per la consegna rapida di medicinali, per esempio. Ma anche per fornire servizi di trasporto passeggeri. Bruxelles punta sullo sviluppo di un mercato europeo dei droni, tra industria della difesa e impieghi civili, in grado di creare 145mila posti di lavoro entro il 2030. E oltreoceano di certo non stanno a guardare: dal prossimo anno sarà possibile alzarsi in volo su Manhattan con multicotteri monoposto. E godere di una vista mozzafiato. Per pilotarli basteranno un corso di un’ora e un joystick. Intanto, sugli aerei di linea si potrà iniziare ad accendere lo smartphone: la modalità aereo (volendo) ha i mesi contati, grazie alla tecnologia 5G. Un tema anche psicologico, se vogliamo... perché l’essere tagliati fuori dalle comunicazioni, anche solo per un volo di una o due ore, a quanto pare può creare stress. Alessandra Camilletti ne parla con Gabriele Rosana, Anna Guaita e Mauro Evangelisti.