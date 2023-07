The Jackal Meta-Show: attori e robot in scena per 50' sfruttando 5G e metaverso

Cinquanta minuti di live show interattivo, ambientato nel metaverso: un viaggio attraverso la rete 5g e con camere a 360 gradi per entrare in più storie in commedia, scegliendo fra più ambienti.

Sono fra i percorsi nell'evento interattivo in diretta «The Jackal Meta-Show. 4 attori, 2 robot, infiniti universi» con firma e protagonista il gruppo di videomaker/autori/attori, al via il 14 luglio alle 12, 30 che sarà possibile seguire

fruizione diversa, multipiattaforma, interattiva e non o in versione lineare dal Canale Youtube dei «The Jackal».

«A volte la tecnologia ci fa paura ma noi abbiamo deciso di affrontarla e viverla, trovando un connubio con l'elemento umano» spiega fra i The Jackal Gianluca Fru, interprete dell'evento con Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo più

Simone Ruzzo in veste di Ugo Robot e Ugo di Fenza nei panni di Junior Ultra Autom (Juà). «Abbiamo voluto creare un'esperienza il più umana possibile attraverso degli strumenti tecnologici» aggiunge. Ci si ritroverà «su un nostro set, con vari multiversi - dice Aurora Leone -. Nello specifico io sono la studentessa e

Ciro è il professore in un esame universitario. Nel frattempo ci sarà una linea parallela». Più che «raccontare una storia lasciamo al pubblico la libertà di crearsene diverse. Qualcosa che fa paura a un autore ma è il bello di questo progetto» osserva Alessandro Grespan, capo degli autori e vicedirettore

creativo dei The Jackal. A proposito di progetti, state già pensando anche a una seconda stagione della serie Pesci piccoli? «Non sappiamo ancora, è ancora presto....» risponde Aurora Leone. Il meta show, prodotto da One More Pictures con TIM, Rai Cinema, The Jackal, Giffoni Innovation Hub, Twiceout, Centro di

Competenza Meditech, Netweek, Comune di Frosinone, è realizzato in quattro location simultanee (Roma, Frosinone, Latina, Napoli), con 3 regie «in remoto in grado di trasmettere sia in VR 360 gradi che in formato lineare, una Dad hi-tech in

Augmented Reality, Virtual Reality e Blockchain. Il progetto si è classificato primo nel bando 5G audiovisivo, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.