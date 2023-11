Starship pronta al lancio: SpaceX di Elon Musk ci riprova con l'astronave destinata alla Luna e a Marte. Diretta

Tra un incontro l'altro con l'amico presidente della Cina, Xi Jinping, nuovo tentativo di lancio per Elon Musk che mette sul piatto un altro paio di miliardi dei suoi dollari per far decollare la sua gigantesca astronave Starship di SpaceX destinata a colonizzare la Luna e Marte. A ogni modo, come accade quasi sempre quando si tratta di razzi, anche questa volta il lancio di oggi si terrà domani, ma comunque ci siamo dopo che la compagnia del tycoon sudafricano-canadese-statunitense ha ottenuto il via libera per il secondo test del razzo più grande di sempre. Il countdown a Starbase a Boca Chica, nel sud del Texas, è stato ritarato per le 7 di sabato 18 novembre, le 14 in Italia. Con un ex tweet, lo stesso Musk sulla sua piattaforma X ha spiegato che il breve rinvio è dovuto alla necessità di sostituire un meccanismo idraulico che aziona una delle alette/aerofreni che servono per tenere in assetto il razzo nella fase di rientro. Insomma, pare una cosa da poco rispetto alla complessità di questo prototipo.

We need to replace a grid fin actuator, so launch is postponed to Saturday — Elon Musk (@elonmusk) November 16, 2023