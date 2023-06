Libero mail non funziona, le richieste di rimborso dopo il down della posta elettronica

Enormi disagi per i cittadini che usano i servizi di posta elettronica di Libero e Virgilio: In queste ore continuano i disservizi, a meno di 6 mesi dal black-out che è durato giorni. «Devono intervenire Agcom e Antitrust, a tutela dei diritti dei cittadini». Lo afferma Assoutenti, in una nota. «Ancora una volta gli utenti che utilizzano la posta elettronica messa a disposizione dai due servizi sono vittime di gravi problemi», dichiara il vice presidente, Gabriele Melluso. «Al di là che si tratti di un down o di un intervento tecnico di manutenzione, il disagio arrecato ai cittadini è enorme, considerato che gli utenti che utilizzano la posta Libero e Virgilio sono circa 9 milioni in Italia». «Chiediamo l'intervento dell'Autorità per le comunicazioni e dell'Antitrust, affinché aprano una indagine sulla vicenda e adottino gli opportuni provvedimenti per tutelare gli interessi degli utenti», chiede Assoutenti. L'associazione ricorda che è possibile, per chi ha subito danni materiali, chiedere i risarcimenti per vie legali, rivolgendosi alle sedi locali di Assoutenti. «Speriamo che stavolta, a differenza di quanto fatto in occasione del black-out di fine gennaio, l'Antitrust sia più solerte a punire la società e difendere i diritti dei consumatori», conclude Melluso.