Instagram down, il social si ferma: segnalazioni da tutto il mondo

Giovedì 2 Settembre 2021, 13:20 - Ultimo aggiornamento: 13:23

I primi profili a fermarsi sono stati quelli statunitensi. Poi a macchia d'olio nel resto del mondo. E' Instagram down oggi 2 settembre e, a scoprirlo, sono stati milioni di utenti italiani soprattutto quelli che hanno provato a entrare nel social attraverso la versione desktop. Come riporta anche la mappa del sito "Downdetector", il grafico delle segnalazioni degli utenti sui disservizi ha subito un'impennata poco prima delle 12. Instagram, di proprietà di Facebook, è stato colpito dal disservizio che ha impedito (e sta impedendo) agli utenti di accedere ai contenuti. L'aggiornamento del feed è attualmente impossibile in molte zone d'Italia, così come l'accesso alle stories e ai messaggi diretti. Soltanto in pochi riescono a caricare contenuti e, al momento, Instagram non ha fornito i dettagli legati al disservizio.