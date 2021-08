Facebook, arrivano le chiamate crittografate: tecnologia end-to-end applicata anche ad audio e video

Mercoledì 18 Agosto 2021, 11:45 - Ultimo aggiornamento: 11:57

Facebook il social che mette in piazza la vita di tutti, cambia rotta e si arrende: la privacy prima di tutto. Il colosso dei social network ha confermato di aver aggiunto anche alle chiamate audio e video la crittografia end-to-end, già integrata nelle chat testuali. Una decisione che, secondo il colosso statunitense, è diretta conseguenza del boom nell'utilizzo della piattaforma, soprattutto dopo i vari lockdown generalizzati. «Le persone si aspettano che le loro app di messaggistica siano sicure e private e con queste nuove funzionalità diamo loro un maggiore controllo su quanto private desiderano che le loro chiamate e chat siano», ha affermato Ruth Kricheli, Direttore della gestione dei prodotti, Messenger, in un dettagliato post sul blog. La società ha sottolineato che, nel periodo di picco, ci sono state più di 150 milioni di videochiamate al giorno su Messenger. «Ora stiamo introducendo la chiamata a questa modalità di chat in modo che tu possa proteggere le tue chiamate audio e video con questa stessa tecnologia, se lo desideri», ha aggiunto Kricheli.

I'm excited about today's milestone in @Facebook's journey to build a robust, end-to-end encrypted messaging experience: the option to make end-to-end encrypted voice and video calls on @messenger and improved support for Disappearing Messages. https://t.co/mrKo9WfY52 — Rob Sherman (@rmsherman) August 13, 2021

Facebook, ecco la tecnologia end-to-end

Altri prodotti di Facebook, come WhatsApp, poggiano già sulla crittografia end-to-end, che garantisce che solo il mittente e il destinatario abbiano accesso ai contenuti dei messaggi e delle chiamate per proteggere le conversazioni personali da hacker e criminali. Nessun altro, incluso Facebook, può leggere o ascoltare quanto condiviso. La stessa compagnia ha però ricordato che, nel caso di segnalazioni per molestie, possono essere prese comunque contromisure per individuare un utilizzo improprio della piattaforma. «Ciò significa che nessun altro, incluso Facebook, può vedere o ascoltare ciò che viene inviato o detto. Tieni presente che puoi segnalarci un messaggio crittografato end-to-end se qualcosa non va», ha difatti specificato il direttore.

Le novità

La novità della crittografia end-to-end interessa, per il momento, solo le chiamate vocali e video tra singoli utenti. Restano escluse le chat di gruppo, anche testuali. Ma nessuna preoccupazione perchè Facebook ha confermato che testerà la funzionalità, dove non presente, nelle prossime settimane. «Inizieremo a testare la crittografia end-to-end per le chat di gruppo, comprese le chiamate vocali e video, per amici e familiari che hanno già un thread di chat esistente o sono già connessi», ha aggiunto la società. In concomitanza con la crittografia, arriva anche un aggiornamento dell'opzione per i messaggi effimeri, che consente di controllare per quanto tempo qualcuno può vedere i messaggi inviati in una chat, prima che scompaiano. Con l'update, gli utenti possono scegliere la durata di visione, da cinque secondi a 24 ore. «Inizieremo anche un test per far funzionare i tuoi controlli di consegna con le tue chat crittografate end-to-end. In questo modo puoi prevenire interazioni indesiderate decidendo chi può raggiungere il tuo elenco di chat, chi va nella cartella delle tue richieste e chi non posso assolutamente inviarti messaggi», si legge.