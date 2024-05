Nella nostra galassia potrebbero esserci 7 sfere di Dyson, megastrutture aliene super avanzate

Sabato 18 Maggio 2024, 08:43 - Ultimo aggiornamento: 08:47

Alcuni ricercatori hanno identificato almeno sette stelle nella nostra galassia che potrebbero essere circondate da mega-strutture aliene avanzate, conosciute come sfere di Dyson. Queste strutture, proposte per la prima volta dal fisico Freeman Dyson nel 1960, permetterebbero a civiltà tecnologicamente avanzate di sfruttare l'energia delle loro stelle.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ha utilizzato un programma per analizzare oltre 5 milioni di stelle, individuando sette possibili candidati. Queste stelle sono tutte nane M, situate entro 1.000 anni luce dalla Terra.

Altri studi hanno trovato risultati simili, riporta "Live Science", ma rimangono incertezze dovute a possibili spiegazioni alternative, come dischi di detriti. Il prossimo passo sarà utilizzare strumenti più potenti, come il Telescopio Spaziale James Webb, per ulteriori osservazioni.

academic.oup.com