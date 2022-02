Giovedì 17 Febbraio 2022, 12:51

Ventiquattr’ore e poi addio. Parliamo, ovviamente, delle stories di Instagram e della loro ‘data di scadenza’. La funzione del social fotografico permette di immortalare e condividere un momento o un ricordo prima che sparisca. Eppure c’è un modo per recuperare i contenuti che abbiamo postato nelle stories e che, magari, non abbiamo salvato in locale. Foto Shutterstock / Music: «Perception» from Bensound

