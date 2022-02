Influencer star di TikTok denunciata: “seguace di Dio” vendeva diete finte ai follower

Dal riscatto alla truffa. L'influencer americana Brittany Dawn Davis è stata citata in giudizio dallo Stato del Texas (Stati Uniti) per aver venduto piani nutrizionali dettagliati ai suoi follower, senza mai realizzarli. Era diventata famosa sui social spingendo sulla sua storia strappa lacrime, condivisa a più riprese. «Grazie alla fede in Dio e al lavoro in palestra» è riuscita a ritrovare la forma fisica.

Vendeva diete false, denunciata influencer

Il suo racconto le ha permesso di raggiungere oltre 1 milioni di seguaci su TikTok e mezzo milione su Yotube e Instagram. E tramite le piattaforme social ha venduto il suo programma Brittany Dawn Fitness, con il quale - diceva - avrebbe dovuto seguire clienti «passo dopo passo». La realtà però è stata ben diversa: ha incassato dai 92 ai 300 dollari a pacchetto e ha inviato diete generiche e un piano di allenamento assolutamente vago. Il Texas ha giudicato queste attività «pratiche commerciali ingannevoli» e ha chiesto all'influencer, ex body builder ed ex campionessa di gare di bikini, danni che vanno dai 250.000 a 1 milione di dollari.