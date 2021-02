Clubhouse, disponibile una funzione «anti troll». E Facebook pensa a un 'clone'

Una funzione «anti troll» per limitare le attività dei disturbatori online: Clubhouse, il social solo audio ha appena inserito un nuovo strumento per limitare l'attività di chi disturba le chat. La novità è disponibile con il semplice aggiornamento dell'app: Clubhouse fa inoltre sapere che i troll potranno essere segnalati anche quando lasciano le discussioni, che sulla piattaforma prendono il nome di "stanze".

APPROFONDIMENTI ECONOMIA Facebook è l'azienda tech che ha speso più in lobbying nel 2020 MONDO TikTok e Wechat, gli Stati Uniti vietano il download delle app... LA STORIA Elon Musk sbarca su ClubHouse: «Porterò l'uomo su...

«Abbiamo una politica di tolleranza zero per il trolling, quindi se vedi che qualcuno disturba, vogliamo tu possa segnalarlo», si legge nell'aggiornamento dell'applicazione. Secondo l'analista Vajresh Balaji, il social audio ha raggiunto oltre sei milioni di utenti, tantissimi soltanto tra gennaio e febbraio. Secondo AppFigures, al momento oltre 10 milioni di persone hanno scaricato l'app, che funziona soltanto su iPhone e iPad.

Facebook is building an audio chat product that is similar to Clubhouse. https://t.co/sNExpfR2aq — NYTimes Tech (@nytimestech) February 10, 2021

ClubHouse, il nuovo social-network per "grandi" fatto solo di voci: ecco come funziona

La piattaforma, che sta vivendo un periodo di grande popolarità, deve il suo successo anche grazie all'arrivo di diverse personalità famose come Elon Musk, Oprah Winfrey e Drake. Persino il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, ha recentemente aperto un profilo. Secondo un'indiscrezione pubblicata dal New Yotk Times, inoltre, sembra che Facebook stia lavorando proprio per lanciare un competitor di Clubhouse.

Ultimo aggiornamento: 14:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA