Assassin’s Creed, apre al pubblico la mostra a Venezia per celebrare il lancio di “Mirage”

Lunedì 2 Ottobre 2023, 13:02

Assassin’s Creed Mirage, l'ultimo capitolo della celebre serie di videogiochi con oltre 200 milioni di copie vendute e 16 anni di narrazione sulle gesta degli Assassini, è disponibile dal 5 ottobre su PC, PlayStation e Xbox. Il gioco ci porta nell'epoca d'oro degli Abbasidi, con Bagdad al suo apice nel nono secolo e il protagonista Basim, un ladro di strada che si unisce agli Assassini. Il lancio di Assassin’s Creed Mirage è pronto ad essere celebrato con una mostra d'arte e offre una nuova esperienza di gioco immersiva e affascinante: tutti pronti? Una mostra di Game Art intitolata “Architettura, arte e fotografia in Assassin’s Creed” è stata organizzata in occasione della Giornata Mondiale dell’Architettura - che ricorre il 2 ottobre - e della Biennale di Venezia. Questa kermesse celebra il dettagliato lavoro di ricostruzione architettonica digitale delle città presenti nella saga e il suo impatto sulla cultura popolare. L'esposizione è curata da Neoludica Game Art Gallery e include opere realizzate dagli sviluppatori di Assassin’s Creed Mirage e altri artisti del collettivo Neoludica. Una conferenza è stata ospitata con importanti partecipanti del mondo dell'arte e dei videogiochi presso l'Hotel Aquarius di Venezia, sede dell'esposizione. Assassin’s Creed Mirage ritorna dunque alle radici della serie, con un gameplay rinnovato ma fedele alla sua formula originale, che include parkour acrobatico e uccisioni furtive. Questo ritorno alle origini non riguarda solo le meccaniche di gioco, ma comprende anche importanti riferimenti narrativi. Un esempio? Mirage ci permette di esplorare Alamut, la leggendaria dimora degli Assassini, svelata per la prima volta nel 2007 nelle vicende di Altair. Materiale foto e video fornito da Gdg pr



