I messaggi dallo Spazio e la sfida per capirli, in arrivo MoltoFuturo

Lo spazio ci parla. Sfida planetaria per decifrare il messaggio inviato dalla sonda Trace Gas Orbiter della missione dell’Esa “ExoMars” alla Terra. Le orecchie sono puntate al centro della Via Lattea in cerca di tracce di civiltà intelligenti. Alla corsa per comprendere i segnali dell’universo è dedicata la copertina di MoltoFuturo, inserto giovedì 22 giugno in edicola (e disponibile online) con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). Il fisico, prof e influencer Vincenzo Schettini che ha lanciato la Fisica che ci piace sottolinea in una intervista: «Il pianeta alieno è il nostro».

La nautica è spinta da un vento sostenibile e punta sui biocarburanti, l’automotive scommette sull’idrogeno. Ma vi raccontiamo anche come stare meglio in casa, perché design e tecnologia possono rendere più vivibili i nostri spazi. Dal cavatappi che permette di fare cin cin senza aprire la bottiglia al sistema di aspirazione che elimina gli odori, dalla cantina ideale ai piani cottura a induzione: le tendenze da non perdere. Per il capitolo social parliamo di Threads, il nuovo social di Meta, già indicato come antagonista a Twitter.

A proposito di intelligenza artificiale, raccontiamo la storia del robot progettato a Losanna per la raccolta dei pomodori: è stato realizzato grazie alle indicazioni dell’intelligenza artificiale e a lavorarci è un ingegnere romano di 25 anni, Francesco Stella.