Collection #1, ecco come scoprire se la tua mail è stata hackerata

Collection 1# è stato definito il più grande furto di dati della storia: 773 milioni di mail e 22 milioni di password hackerate e archiviate in circa 12mila file. Ma come scoprire se il nostro account è stato violato? A mettere a disposizione un ottimo strumento per saperlo, gratuito e online, è Troy Hunt, il ricercatore informatico che ha scoperto l'archivio. Sul suo sito "Have I been pwned" basta inserire il proprio indirizzo mail per verificare se è stato compromesso e, in tal caso, procedere alla sua messa in sicurezza.

I passi suggeriti daHunt in caso di account violato sono tre:

1 - Utilizzare, se non lo si fa già, il servizio 1Password dove generare e conservare password sicure per tutti i vostri account.

2 - Disabilitare, nel caso la si utilizzi, l'autenticazione a due fattori.

3 - Accettare le notifiche relative ad hackeraggi futuri

