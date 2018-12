Amazon Prime Video sbarca sul decoder Tim Box di Timvision: accordo fra le due aziende

Tim e Amazon annunciano di avere raggiunto un accordo per il lancio di Prime Video - il servizio streaming premium di Amazon in abbonamento - sul decoder Tim Box di Timvision di cui si arricchisce così l'offerta dei contenuti. All'interno della programmazione di Timvision, il Tim Box permette già di vedere i programmi TV originali di Netflix, Dazn ed Eurosport, oltre ad accedere al mondo del gaming di Timgames. Il sistema operativo Android TV consente inoltre l'accesso al mondo dell'app Google Play.



Da oggi Prime Video su Tim Box, evidenzia l'operatore tlc, permetterà ai clienti Timvision abbonati ad Amazon Prime di vedere serie tv esclusive e pluripremiate, tra cui la seconda stagione "La meravigliosa signora Maisel", "Tom Clancy's Jack Ryan", "The Grand Tour" e la serie tv Prime Original "Homecoming" con Julia Roberts protagonista, senza costi aggiuntivi. Il facile accesso al catalogo Prime Video, aggiunge Tim, sarà garantito dalle opzioni del Tim Box di «ricerca e suggerimenti», con una selezione di esclusive disponibili con Prime Original direttamente sul catalogo Timvision. «Questo accordo conferma ancora una volta la nostra la volontà di rafforzare l'offerta di Timvision. Siamo la piattaforma streaming con lo "scaffale" più completo e vogliamo proseguire con determinazione nel percorso di alleanze con i player più rilevanti del mercato» afferma Daniela Biscarini, Responsabile Multimedia Entertainment & Consumer Digital Services di Tim.



«Oggi - sottolinea Bianchi - aggiungiamo ulteriore valore alla nostra programmazione, affiancando i contenuti di Amazon Prime Video ai grandi eventi sportivi già disponibili, alle anteprime esclusive, ai film e serie tv, rendendo così sempre più semplice ai nostri clienti la visione dei programmi più amati». «Vogliamo che i membri di Prime possano guardare tutti i loro contenuti preferiti quando vogliono, su qualsiasi dispositivo che desiderano» evidenzia Brett Ballbach, Business Development Director di Prime Video Europe. «Prime Video - prosegue - è già disponibile su migliaia di device, dalle Smart TV alle console di gioco, dai tablet ai dispositivi mobili. Siamo lieti di aggiungere oggi Timvision con il suo Tim Box. Pensiamo che i membri di Prime apprezzeranno l'opportunità vedere il loro titolo Prime Original preferito e gli spettacoli esclusivi su questo nuovo decoder».

