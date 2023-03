Pedro Sanchez in Finlandia, il premier spagnolo a passeggio con Sanna Marin

Il premier spagnolo Pedro Sanchez è arrivato venerdì mattina in Finlandia per un incontro con la premier Sanna Marin . I due leader hanno passeggiato per le strade di Helsinki. Si tratta dell'ultima tappa del secondo tour per i Paesi dell'Ue che Sanchez sta intraprendendo in preparazione della presidenza di turno spagnola che inizierà il 1 luglio. Giovedì il leader ha incontrato l'omologo irlandese Leo Varadkar a Dublino e la premier danese Mette Frederiksen a Copenaghen. (LaPresse)