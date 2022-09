La premier finlandese Sanna Marin: «Meloni al governo? Gli italiani hanno diritto di scegliere»

«Io non posso intervenire sulle prossime elezioni italiane. Noi siamo uniti riguardo alla minaccia della Russia ma anche nei nostri confronti e penso che come qualsiasi politico anche io mi rendo conto quanto sia grave la situazione. Ma non faccio commenti, gli italiani hanno diritto di votare come tutti». Lo ha detto la premier finlandese Sanna Marin. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev