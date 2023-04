Finlandia, Sanna Marin lascia la presidenza dei socialdemocratici

Dopo la sconfitta elettorale del 2 aprile, la premier finlandese uscente, Sanna Marin, ha annunciato che lascerà a settembre la presidenza del partito socialdemocratico finlandese (Sdp). Marin ne ha parlato in conferenza stampa, spiegando che ci sono molte ragioni per la decisione: gli ultimi anni sono stati difficili per lei personalmente - ha detto - e la sua resistenza è stata messa a dura prova.

"A volte alcune porte devono essere chiuse per poterne aprire di nuove in futuro. Inizierò il mio lavoro come deputato in parlamento la prossima settimana e spero di poter vivere una vita un po' più tranquilla quando queste responsabilità finiranno", ha affermato Marin, il cui partito si è piazzato terzo dopo la Coalizione Nazionale di cendro-destra e il partito populista di destra.

La premier uscente ha guidato il paese attraverso la pandemia di Covid, raccogliendo elogi internazionali e passa alla storia anche come il primo ministro che ha avviato il processo di ingresso nell'Alleanza atlantica del suo Paese.