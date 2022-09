Metsola: «Dalla parte di Sanna Marin, non giudicare donne in politica su fatti privati»

«Può essere difficile essere donna. Noi siamo dalla parte di Sanna ma anche di tutte le donne in politica e che non vanno assolutamente giudicate per comportamenti che hanno avuto in ambiti non politici». Lo ha detto la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola in conferenza stampa con la premier finlandese Sanna Marin a Strasburgo facendo riferimento ai video sulle feste a cui ha partecipto la donna. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it