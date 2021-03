Pasqua

Pasqua: deriva dal greco pascha che a sua volta proviene dall'aramaico pasah. Indica la più importante festa del cristianesimo che pure l'ha mutuata dalla Pasqua giudaica. In questo giorno, la cui data cambia ogni anno in quanto legato ai cicli lunari, si celebra la resurrezione di Gesù Cristo che, secondo gli evangelisti, è avvenuta a tre giorni dalla sua morte sulla croce. E' insomma "il" giorno della festa per antonomasia tanto è vero che ha generato modi di dire non direttamente legati all'evento religioso: "Felice come una pasqua".

