Uomini e Donne, quando va in onda la prossima puntata: il cambio di programmazione per le vacanze di Pasqua

Cambia la programmazione di Uomini e Donne. Il motivo? Le vacanze di Pasqua. Il lunedì di Pasquetta, infatti, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 non andrà in onda, lasciando spazio così alla soap opera "La promessa".

La programmazione

Uomini e Donne si ferma.

O almeno, a Pasquetta. In occasione delle vacanze di Pasqua, la trasmissione di Maria De Filippi si prenderà infatti una pausa e non andrà in onda come di consueto. Al suo posto, dalle 14.10 alle 16.40, ci sarà invece la soap opera "La promessa". Da martedì 2 aprile la programmazione tornerà però alla normalità.

Cambiano anche gli altri programmi

A cambiare non sarà solamente la programmazione di Uomini e Donne. A non andare in onda saranno infatti anche "Endless Love" - la nuova soap di Mediaset - e Pomeriggio 5. Al loro posto verrà trasmesso invece il film "Adeline".