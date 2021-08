Incendi: risorsa e minaccia per l'uomo a cominciare dal Paleolitico Inferiore, ovvero da 2,5 milioni a circa 120.000 di anni fa. Innescati da fenomeni naturali come fulmini o autocombustione oppure appiccati per strategie di caccia, belliche o di sostegno alle coltivazioni agricole, gli incendi funestano sempre di più le stagioni estive con danni che crescono insieme agli effetti del riscaldamento globale che favoriscono i fenomeni naturali e i piromani. Per quanto riguarda l'Italia, in questi ultimi anni si segnala il 2017 con la distruzione di vegetazione su una superficie di 140mila ettari (fonte Istat) di boschi e foreste.