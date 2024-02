Caprette anti-incendio, un team di "vigili del fuoco" davvero speciali in Texas

Lunedì 26 Febbraio 2024, 12:15 - Ultimo aggiornamento: 12:19

Senza casco o protezione, senza estintore o tuta ignifuga. Alle caprette "anti-incendio" del Texas basta solo un po' di appetito. Sono circa 40 a prevenire gli incendi nel Texas con la loro golosità e voglia di mettersi al servizio della natura e dell'uomo. La storia arriva dagli Stati Uniti e a raccontarla è "Star Telegram". Wynonna e altre 40 capre sono infatti impiegate dagli allevatori locali per mangiare erbacce per la Goats on the Go, una compagnia che riunisce imprese locali indipendenti di pascolo di capre, fornendo servizi di controllo del territorio. Secondo il Texas A&M Forest Service, nel 2023 sono stati registrati circa 20 incendi di sterpaglia vicino a Fort Worth e nelle contee circostanti. Con il mese di febbraio che segna l'inizio della stagione degli incendi in Texas, il pascolo delle capre può giocare un ruolo nella gestione delle misure anti incendio nelle aree rurali. John Walker, del dipartimento di Gestione delle Praterie, Fauna Selvatica e Pesca presso la Texas A&M University, ha spiegato a "Star Telegram" che la stagione degli incendi in Texas inizia a febbraio, prima rispetto ad altri stati, a causa delle particolari condizioni climatiche e meteorologiche dello Stato. Da queste parti la stagione delle piogge è in primavera e autunno, il che permette alla vegetazione di crescere in estate.