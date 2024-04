Chiara Ferragni a Salò con le amiche, ma sui social non posta nulla: la foto su Facebook e le indiscrezioni sulla nuova casa

Nessun post da oltre una settimana. Da quanto è tornata con i figli da Dubai, che poi sono partiti con il padre Fedez per Miami. Chiara Ferragni si è presa ufficialmente una pausa sui social. Tanto che le foto di lei rimbalzano in rete sui gruppi Facebook. Come quella diffusa da "Orgoglio bresciano" e che ritrae l'influencer a cena con le amiche al Bari Italia di Salò (nel bresciano).

La foto sui social

Che stia cercando casa sul lago di Garda? Le ipotesi si rincorrono.

La reazione dei followers

Fredda la reazione di alcuni followers all'idea che l'imprenditrice digitale prenda casa in zona. In molti esortano gli amministratori della pagina a dare spazio “a chi fa veramente qualcosa nella vita, non a chi ha creato un impero sul niente”, perché “per me la Ferragni può anche prendere casa sulla Luna”. I riferimenti al “pandoro gate” non mancano.