Wta Finals, la Wozniacki batte la Kvitova, Svitolina ok contro la Pliskova

Terza giornata di sfide sul veloce indoor dello Sports Hub di Singapore, per l'ultimo anno palcoscenico delle Wta Finals (7 milioni di dollari di montepremi), vede di nuovo impegnate le protagoniste del Gruppo Bianco.Nel match tra le sconfitte della giornata inaugurale la danese Caroline Wozniacki supera la ceca Petra Kvitova con il punteggio di 7-5, 3-6, 6-2 in due ore e 19 minuti.



La terza giornata di sfide sul veloce indoor dello Sports Hub di Singapore, per l'ultimo anno palcoscenico delle Wta Finals (7 milioni di dollari di montepremi), si è chiusa con il successo dell'ucraina Elina Svitolina sulla ceca Karolina Pliskova con il punteggio di 6-3, 2-6, 6-3 in un'ora e 54 minuti.