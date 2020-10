Roland Garros, alla Kenin il derby statunitense con la Collins in semifinale trova la Kvitova

Petra Kvitova si è qualificata per le semifinali del Roland Garros, battendo in due set con un doppio 6-3 la tedesca Laura Siegemund. Si tratta della seconda semifinale a Parigi per la tennista ceca dopo quella raggiunta nel 2012, quando fu sconfitta da Maria Sharapova.

Sofia Kenin, sesta tennista al mondo, si aggiudica il derby statunitense contro Danielle Rose Collins, 57esima del ranking Wta, ed è l'ultima semifinalista del Roland Garros, dove incontrerà la ceca Petra Kvitova, numero 11 Wta. La quarta testa di serie del seeding ha battuto in due ore di incontro la sua connazionale con parziali di 6-4, 4-6, 6-0.

Ultimo aggiornamento: 16:11

