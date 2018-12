Tennis, la sfida-scudetto tra Canottieri Aniene e Parioli finisce 4-0

Ultimo aggiornamento: 17:20

Il Circolo Canottieri Aniene è di nuovo campione d’Italia. Sul veloce indoor del PalaTagliate di Lucca ha battuto con il punteggio di 4-0 il Tennis Club Parioli, privo per tutto il campianto del suo atleta più forte, Gian Marco Moroni, e alla sua seconda finale consecutiva: un'impresa se si considera che il titolo manca in bacheca da 76 anni. Nel 1942 vinsero Marcello e Rolando Del Bello.Il punto decisivo, si legge sul sito della Federazione italian tennis, lo ha ottenuto Simone Bolelli, che si è imposto per 6-3 6-4, in un’ora e 13 minuti, sul serbo Miljan Zekic nella sfida tra i numeri due. In precedenza Gianluigi Quinzi aveva sconfitto per 7-6 6-4, in un’ora e 52 minuti, Pietro Rondoni nella sfida tra numeri 3 dei rispettivi team che aveva aperto la giornata conclusiva delle finali del Campionato di Serie A1 a squadre di tennis. Sabato nel primo singolare, quello tra i numeri 4, Jacopo Berrettini aveva battuto per 7-5 6-3, in un’ora e 10 minuti di gioco, Flavio Cobolli, mentre nel secondo match, quello tra i numeri uno, Matteo Berrettini aveva regolato 6-2 6-3, in poco più di un’ora, Thomas Fabbiano, portando il secondo punto al team campione in carica.