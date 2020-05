© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra sensazioni ritrovate e nuove regole da osservare il tennis prova a ripartire. Secondo uno studio sulla sicurezza delle varie discipline sportive del Politecnico di Torino nella prospettiva di dover convivere con il coronavirus, il rischio dei tennisti tende a zero. In una scala da “zero” a “quattro” in cui questo fattore è inesistente a zero, scarso a 1, medio a 2, alto a 3 e elevato a 4, il dato del tennis è 0,1. Il più basso in assoluto insieme a quello della ginnastica artistica individuale. Il problema è che nelle prossime settimane, se non mesi, sarà complicato viaggiare tra le varie nazioni. Non a caso ieri ATP, WTA e ITF, i tre organi che governano il tennis mondiale, hanno prolungato lo stop dei circuiti almeno fino al 31 luglio. Ma la voglia di giocare c’è e allora con l’allentarsi del lockdown ci si sta organizzando con circuiti nazionali.Inil tennis ripartirà con i. La Federazione Italiana Tennis ha deciso di far rinascere dopo 16 anni il torneo che incoronerà i nuovimaschile e femminile (l’ultima edizione nel 2004). Da lunedì 15 giugno, infatti, i campi in terra rossa delospiteranno la rassegna tricolore, prima tappa del nuovo, un circuito nazionale creato anche su richiesta del Settore Tecnico della FIT per consentire ai nostri migliori giocatori di riprendere l’attività agonistica. Tutto questo naturalmente è soggetto alla riapertura da parte del governo alla possibilità di svolgere eventi sportivi. Agli Assoluti faranno seguito il torneo ale almeno altre tre tappe da definire per un’estate che promette spettacolo.Bisognerà attendere poco meno di un mese per veder partire l’, l’evento pensato da Patrick Mouratoglou, attuale allenatore di, e che si svolgerà nella sua Accademia a, in, a pochi chilometri da Nizza. L’idea era di cominciare a fine maggio, ma è stato tutto rimandato al 13 giugno per permettere all’organizzazione di recepire al meglio le disposizioni del governo francese e ottenere le necessarie autorizzazioni. Il centro può contare su 34 campi tra terra battuta e cemento: ore di allenamenti, partite organizzate, addirittura riprese e trasmesse in streaming. La competizione a porte chiuse occuperà cinque week end, con 10 partite in programma ogni fine settimana per un totale di 50 match. Tra coloro che hanno già dato la loro disponibilità, i top ten(si allena stabilmente in Costa Azzurra) e. Ovviamente il tutto a porte chiuse e con in campo solo i due giocatori e l’arbitro.Sempre a livello nazionale, in quella che sembra una nuova normalità per il tennis, lasta mettendo in piedi un mini-circuito estivo riservato ai migliori tennisti di casa. Il progetto è in fase di definizione riguardo al numero di tornei e alle loro sedi. Dovrebbe partire da Lleida il 10 luglio, mentre le altre tappe sono previste aCerta invece la disputa in, tra i primi paesi a mettersi alle spalle il lockdown, di un torneo dal 25 maggio con la presenza del numero tre del mondo. Si giocherà al centro federale di Sudstadt e ci sarà un montepremi messo a disposizione da una compagnia di assicurazioni di 152mila euro. Il tennis agonistico ad alto livello torna anche incon un evento benefico adal 13 al 15 giugno: in campo le beniamine localiAncora semaforo rosso, invece, ine nei paesi dell’Est, con il Regno Unito e latra i Paesi più colpiti dalla pandemia da Covid-19. La federazione britannica ha comunicato che presto aggiornerà i propri tesserati in merito alla ripresa.