La Radwanska annuncia il ritiro a soli 29 anni

La polacca Agnieszka Radwanska, finalista a Wimbledon nel 2012 ed ex numero 2 della classifica mondiale, ha annunciato la fine della sua carriera a soli 29 anni, 13 dei quali da professionista. «Oggi voglio condividere con voi la decisione più importante della mia vita. Dopo 13 anni di tennis agonistico, ho deciso di porre fine alla mia carriera», l'annuncio della giocatrice nata il 6 marzo 1989 a Cracovia sul suo profilo Facebook. «Purtroppo, da qualche tempo non posso più allenarmi come prima. Il mio corpo si rifiuta sempre più spesso di obbedirmi», ammette Radwanska scesa al 75esimo posto del ranking Wta, aggiungendo che la decisione «non è stata facile da prendere e l'ho fatto per la mia salute».