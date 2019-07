Rafael Nadal si qualifica agevolmente ai quarti di finale di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento a Londra sui campi in erba, dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club. Lo spagnolo, numero 2 del mondo e terza testa di serie, domina il portoghese Joao Sousa, numero 69 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-2 in un'ora e 45 minuti. © RIPRODUZIONE RISERVATA