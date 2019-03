Miami, finale femminile tra Barthy e Pliskova

Saranno la britannica Ashleigh Barty e la ceca Karolina Pliskova a disputare domani la finalissima del «Miami Open», torneo Wta Premier Mandatory di scena da quest'anno sui campi in cemento dell'Hard Rock Stadium in Florida. In semifinale infatti la 22enne tennista di Ipswich numero 11 della classifica mondiale, e già sicura dell'ingresso nella top ten mondiale per la prima volta (da lunedì sarà al nono posto), ha battuto con un doppio 6-3 la 23enne estone Anett Kontaveit, numero 19 Wta (da lunedì best ranking anche per lei, sarà numero 14). Per la Barty è l'ottava finale in carriera, la seconda stagionale dopo quella raggiunta a Sydney a inizio gennaio, poi battuta dalla Kvitova . Nell'altra semifinale Pliskova, numero 7 del ranking, si è imposta per 7-5 6-1 sulla romena Simona Halep, numero 3 del mondo, che ha visto così sfumare sul più bello la riconquista del trono mondiale (dopo l'eliminazione della Osaka le sarebbe bastato arrivare in finale). La finale tra Barty e Pliskova si annuncia incertissima. Il bilancio delle sfide precedenti fra le due tenniste infatti è in parità, con 2 vittorie per parte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA